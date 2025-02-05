Глава Владимира и первые лица городской администрации встретились с местными жителями. Центральной темой обсуждения стало будущее старых садов у ДДюТ . Вырубка деревьев, углубление прудов

Глава Владимира и первые лица городской администрации встретились с местными жителями. Центральной темой обсуждения стало будущее старых садов у ДДюТ . Вырубка деревьев, углубление прудов и другие планы по благоустройству территории за ДДюТ вызывают у владимирцев массу вопросов. Еще бы, ведь проект пока никто не видел. А деревья уже собираются ликвидировать. Так, на прошлой неделе