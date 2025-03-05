55-летний водитель иномарки при развороте не предоставил преимущества автобусу.

Во Владимире 4 марта в 10:15 утра в районе дома №46 по улице Чайковского произошла авария между автобусом маршрута №20 и иномаркой «Мерседес-Бенц». Об этом рассказали в городском отделе ГАИ.55-летний водитель иномарки при развороте не предоставил преимущества автобусу. Это стало причиной столкновения.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Автолюбитель получил штраф в размере 500 рублей и протокол о нарушении. Напомним, ранее мы писали, что