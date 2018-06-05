05.06.2018

2018-06-05 18:45:31

Мужу покажу: Драку девушек в хиджабах на улице в Черкесске сняли на видео

В столице Карачаево-Черкесии девушки в хиджабах устроили потасовку. Инцидент произошел на улице у кафе, передает .



Сначала две женщины что-то бурно обсуждали и толкали друг друга. В какой-то момент одна из них ударила другую по лицу, и в то же время к скандалящим подбежала третья дама, она стукнула уже получившую затрещину женщину сумкой по голове. Скандалисток тщетно пытается урезонить мужчина.



Драку на видео записала посетительница кафе. "Мужу покажу, он мне их в пример ставит", – заявила "оператор".