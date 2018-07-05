В полиции обнародовали новые данные по делу о смерти звезды Дома-2 Полины Лобановой. По предварительной информации, у 20-летней красотки не выдержало сердце.

В полиции обнародовали новые данные по делу о смерти звезды "Дома-2" Полины Лобановой. По предварительной информации, у 20-летней красотки не выдержало сердце.Источник в правоохранительных органах прокомментировал скоропостижную кончину бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушку нашли мертвой накануне, 4 июля, в чужой квартире на севере Москвы. "Покойная гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – цитирует слова своего источника агентство "Москва".Отмечается, что в столице 20-летняя Полина Лобанова не была прописана. Раньше девушка жила в девятом районе Зеленограда. Напомним, о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина, сообщив печальное известие, попросила финансовой помощи и поддержки. А также Василиса сообщила, что телефон Полины у нее и она готова общаться со всеми неравнодушными.Примечательно, что 1 июля Полина отметила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓", – оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фотографии шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе.По факту гибели девушки проводится проверка. Точно неизвестно, от чего умерла Полина. Есть версия, что Полина покончила с собой. По другим данным, у девушки случилась передозировка запрещенными веществами.