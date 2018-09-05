Главной эстрадной проводницы не было в России почти шесть лет. После концерта в столичном Крокусе в марте 2013 года случилось много всего – с человеческой и политической точки зрения. И Верку, к сожалению, перестали приглашать в нашу страну. Поэтому у Сочи на Новой Волне случилось событие историческое – долгожданное возвращение Сердючки в Россию. Корреспондент Dni.Ru плясал в первом ряду вместе с самой Светланой Медведевой!

Главной эстрадной проводницы не было в России почти шесть лет. После концерта в столичном "Крокусе" в марте 2013 года случилось много всего – с человеческой и политической точки зрения. И Верку, к сожалению, перестали приглашать в нашу страну. Поэтому у Сочи на "Новой Волне" случилось событие историческое – долгожданное возвращение Сердючки в Россию. Корреспондент Dni.Ru плясал в первом ряду вместе с самой Светланой Медведевой!Закрытой для посторонних глаз "белой вечеринкой" завершился первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Вот уж где, действительно, звезда со звездой говорит. Здесь воркуют за столом Киркоров с Лазаревым, тут ест морских гребешков Дима Билан, а там веселится Андрей Малахов. Просто можно было снять маски и расслабиться. Благо что, развлекала VIP-гостей сама Верка Сердючка!Супруга премьер-министра России Светлана Медведева из-за хлебосольного стола к сцене прошла уже на второй песне. Она оказалась знатоком и поклонницей таланта Верки, подпевала всем ее хитам – от "Горилки" до "Хорошо". Да и Андрей Данилко не подвел – дал полноценный часовой сольный концерт, хотя пригласить его и команду сложно и дорого."Я очень хочу приехать в Россию, – заверял артист Dni.Ru пару месяцев назад в Юрмале актер. – Но тут стали с опаской к нам относиться, думают, что мы бендеровцы, раз носим национальную украинскую одежду. Поэтому я если и выступаю, то лишь на частных торжествах и желательно где-нибудь в Щвейцарии".На сцену к Верке вышел Филипп Киркоров, чтобы дуэтом спеть фрагмент суперхита этого лета "Цвет настроения синий". Потом появился Сергей Лазарев. Жаль, Светлану Медведеву (в элегантном белом платье, она, кстати, лучше всех соответствовала дресс-коду вечеринки) вытащить на сцену не удалось – она предпочитала наслаждаться музыкой украинской "проводницы" из первого рада.Артисты всех мастей жались к ней поплотнее, надеясь когда-то где-то мелькнуть в СМИ в компании с самой Светланой Владимировной. Жасмин даже удалось с Медведевой перекинуться парой фразой о жизни и наболевшем."Доставайте ваши пожарки, сейчас будет зажигалка", – кричала со сцены Верка. И было жарко во всех смысла слова. Поп-король обратился к артистке со звездой во лбу и к залу с очень мудрыми словами: "Мы любви всех артистов из Украины, мы всегда их ждем в гости, поэтому спасибо тебе, Верка, что стала голубем мира и первой пробила эту стену, приехав к нам с концертом".А "хозяин" вечера – продюсер и композитор Игорь Крутой назвал поступок Верки "мужественным" и "достойным уважения". Ведь музыка и настоящий талант выше игр политиков и глупых дрязг.