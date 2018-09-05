В Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей Новая волна-2018. На мероприятие съехалось множество знаменитостей, не осталась в стороне и Ани Лорак. Однако почему-то ее образ для красной дорожки многие раскритиковали.

В Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2018". На мероприятие съехалось множество знаменитостей, не осталась в стороне и Ани Лорак. Однако почему-то ее образ для красной дорожки многие раскритиковали.Ани Лорак является одной из самых привлекательных и стильных исполнительниц как на российской, так и на украинской сцене. Однако даже у такой знаменитости бывают проколы. К такому выводу пришли подписчики странички Лорак в социальной сети Instagram. Там певица опубликовала видео, сделанное с красной дорожки. В ролике Ани запечатлена в черном облегающем платье с открытыми плечами и убранными назад волосами. Артистка позировала фотографам, поворачиваясь к ним то одним боком, то другим.Почему-то не все оценили по достоинству наряд Лорак. Многие сочли его безвкусным и неподходящим яркой красоте Ани. "В глазах истерика.... И ...."как мне все надоело".... Лучше бы не позировала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Лорак – даже гиалуринка – не помогает!", "в глазах сколько боли, улыбка натянута. Это сколько нужно сил, что бы всегда иметь хороший вид, всем улыбаться, не смотря на то, что творится в душе", "Зачем эти штучки на руках как качек", "Лорак – натуральный клоун– Джокер!" – высказались пользователи Сети.Другие фанаты, наоборот, пришли в восторг от образа Ани. Однако и те и другие сошлись на том, что артистка из последних сил старается скрыть страдания. Напомним, скандал в казалось бы идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест