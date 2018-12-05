Украинские власти готовят очередную провокацию, в которой потом обвинят Россию, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели новые санкции против Москвы.

Украинскиевласти готовят очередную провокацию, в которой потом обвинят Россию,заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, чтоНезалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввелиновые санкции против Москвы.Пословам законодателя, возникшая после инцидента в Керченском проливенапряженная ситуация может быть использована Киевом для новой провокациив течение следующих двух-трех недель. "Ситуация выходит из-под контроляи, по сути дела, напоминает 39-й год", – сказал депутат, намекнув напровокацию, которая была использована Германией для вторжения в Польшу,что послужило началом Второй мировой войны.Гаврилов уверен: если власти Незалежнойсмогут организовать кровавый инцидент на границе или устроить крупныйтеракт в Киеве, а затем свалить все на Россию, то получат в свои рукисерьезный инструмент давления на Германию и Францию."Чтобысклонить их не просто к новому витку санкций, а на использованиеУкраины как явного плацдарма для серьезного противостоянии с Россией ираскачивания ситуации в целом в Евразии", – сказал парламентарий в эфирепередачи "Право голоса".Напомним,25 ноября три корабля украинских военно-морских сил вторглись втерриториальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. Киевобвинил Москву в агрессии, по инициативе президента Петра Порошенко встране ввели военное положение.Экспертыопасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Военноеположение в стране введено до конца декабря, тогда же стартует кампанияпо выборам президента Незалежной,которые намечены на март следующего года. Шансы на победу у Порошенкопризрачные, поэтому, полагают аналитики, глава государства попробует продлить военное положение, чтобы сорвать выборы и остаться у власти на неопределенный срок.Наэтом фоне тревожные сообщения приходят из Донбасса. Там ополченцызаметили военнослужащих НАТО. Не исключено, что они прибыли для участия вучениях, которые анонсировал украинский лидер. Возможно, что провокациябудет совершена в ходе маневров.