Украинские
власти готовят очередную провокацию, в которой потом обвинят Россию,
заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что
Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели
новые санкции против Москвы.
Украинские
власти готовят очередную провокацию, в которой потом обвинят Россию,
заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий полагает, что
Незалежная попробует надавить на Германию и Францию, чтобы те ввели
новые санкции против Москвы.
По
словам законодателя, возникшая после инцидента в Керченском проливе
напряженная ситуация может быть использована Киевом для новой провокации
в течение следующих двух-трех недель. "Ситуация выходит из-под контроля
и, по сути дела, напоминает 39-й год", – сказал депутат, намекнув на
провокацию, которая была использована Германией для вторжения в Польшу,
что послужило началом Второй мировой войны.
Гаврилов уверен: если власти Незалежной
смогут организовать кровавый инцидент на границе или устроить крупный
теракт в Киеве, а затем свалить все на Россию, то получат в свои руки
серьезный инструмент давления на Германию и Францию.
"Чтобы
склонить их не просто к новому витку санкций, а на использование
Украины как явного плацдарма для серьезного противостоянии с Россией и
раскачивания ситуации в целом в Евразии", – сказал парламентарий в эфире
передачи "Право голоса".
Напомним,
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил вторглись в
территориальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. Киев
обвинил Москву в агрессии, по инициативе президента Петра Порошенко в
стране ввели военное положение.
Эксперты
опасаются, что это не последняя провокация украинских властей. Военное
положение в стране введено до конца декабря, тогда же стартует кампания
по выборам президента Незалежной,
которые намечены на март следующего года. Шансы на победу у Порошенко
призрачные, поэтому, полагают аналитики, глава государства попробует продлить военное положение, чтобы сорвать выборы и остаться у власти на неопределенный срок.
На
этом фоне тревожные сообщения приходят из Донбасса. Там ополченцы
заметили военнослужащих НАТО. Не исключено, что они прибыли для участия в
учениях, которые анонсировал украинский лидер. Возможно, что провокация
будет совершена в ходе маневров.