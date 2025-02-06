Суд признал законными их сделки, опровергнув мошенничество.

Дольщики недостроенного дома на Никитской, 27-а во Владимире попросили губернатора Александра Авдеева о встрече. В открытом письме они изложили ситуацию, отметив, что суд признал законными их сделки, опровергнув мошенничество. Об этом пишет .Дольщики считают, что предлагаемая сумма компенсаций в 368,7 миллиона рублей не решает их проблемы, так как превышает стоимость достройки на 60 миллионов. Они готовы представить конкретные решения, но на первом месте для них стоит необходимость встречи с главой региона.Напомним, ранее мы писали, что