«Крышепад» прошелся по разным уголкам Владимирской области. Такие случаи были зафиксированы не только в Лакинске, а также в Вязниковском и Кольчугинском и районах. В посёлке Бавлены в

«Крышепад» прошелся по разным уголкам Владимирской области. Такие случаи были зафиксированы не только в Лакинске, а также в Вязниковском и Кольчугинском и районах. В посёлке Бавлены в двухэтажном доме на улице Октябрьской обрушилась крыша над вторым подъездом. Известно, что управляющая организация уже приступила к работам по устранению последствий. Прокуратура проверит и оценит, кто из сотрудников