Козий парк или Парк Счастливых в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей готовят на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте земля.дом.рф. Ранее эта территория

Козий парк или Парк Счастливых в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей готовят на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте земля.дом.рф. Ранее эта территория принадлежала ВлГУ, но в 2022 году ее передали государственной компании ДОМ. РФ. И вот теперь стало известно, что землю собираются продавать. Начальная стоимость Козьего парка площадью 5,81 га пока не