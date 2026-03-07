Женщина работала охранником в частной организации, но после увольнения два месяца не могла получить положенные деньги.

Жительница поселка Ставрово добилась выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Женщина работала охранником в частной организации, но после увольнения два месяца не могла получить положенные деньги. По закону их должны были выдать в день расторжения трудового договора, в том числе и компенсацию за все дни неиспользованного отпуска.Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как женщина обратилась в Собинскую межрайонную прокуратуру. Сразу после начала проверки работодатель погасил задолженность в полном объеме.Теперь должностное лицо организации ждёт разбирательство — в прокуратуре готовят дело об административном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) из‑за задержки выплат.