В экспозицию вошли шкатулки, ларцы, пудреницы, подносы, а также иконы и эскизы иллюстраций.

Новая выставка "Формы и образы. Лаки", продолжающая проект, посвященный разным видам художественных промыслов, открылась в московском музейно-выставочном центре "Росизо", передает корреспондент ТАСС. Посетить экспозицию можно до 30 марта 2025 года."На выставке "Формы и образы. Лаки" представлено более 100 экспонатов. Некоторые из них абсолютно уникальны. В них ощущается энергия и творческая глубина умельцев и мастеров прошлого. В них раскрываются талант, любовь и душа народа", - сказал на открытии выставки и.о. генерального директора "Росизо" Георгий Москвичев.В экспозицию вошли работы, представленные в техниках, развившихся в центрах миниатюрной лаковой живописи - Федоскино, Палехе, Мстере, Холуе и Жостово. Среди них шкатулки, ларцы, пудреницы, подносы, а также иконы, эскизы иллюстраций, костюмов и театральных декораций.Как отметила куратор выставки Виктория Зубравская, выставки работ русской лаковой живописи пользуются популярностью у зрителей не только благодаря своей красоте, но и из-за интересного содержания. "Внимание к передвижникам в Третьяковке говорит о том, что нам недостаточно просто зрелища, нам важно, чтобы нам рассказали историю. На маленьких коробочках разворачивается множество историй из нашего прошлого и настоящего", - отметила она.Также зрителей ожидает мультимедийная часть выставки, которая познакомит с технологическим процессом создания работ.