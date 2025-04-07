Похороны прошли в Покрове, Гусь-Хрустальном, Коврове и под Меленками.

Во Владимирской области простились с пятью участникам спецоперации. Похороны прошли в Покрове, Гусь-Хрустальном, Коврове и в Меленковском районе.Бойцы получили смертельные ранения при исполнении служебного долга. В Покрове простились с 41-летним военнослужащим. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Мужчина скончался 6 февраля.В Гусь-Хрустальном 7 апреля похоронили в стрелка-сапера. Днем ранее в Меленковском районе простились с 44-летним мужчиной. Он добровольцем отправился на СВО.Также похороны прошли в Коврове. Военнослужащего умер в госпитале 28 марта.А 5 апреля в Гусь-Хрустальном проводили в последний путь 49-летнего бойца. Редакция приносит соболезнования близким и родным.