Трое мужиков сидят и вспоминают молодость. Стали припоминать, кто какой самый ужасный звук в жизни слышал.
Один говорит:
- Самый ужасный звук был - это когда я рыбачил зимой на море и услышал, как повсюду стал лед трещать и ломаться.
Другой говорит:
- А для меня самый страшный звук был, когда я работал в шахте и перед обвалом крепи затрещали.
Третий:
- А у меня - когда я с бабой в кровати лежал, и вдруг ее муж вошел.
Я как был, так сразу в окно выскочил. . .
Ему говорят:
- А звук-то где?
- Подождите. В окно я выскочил, но он меня за яйца поймал. Так вот самый ужасный звук был, когда он зубами пытался перочинный ножик открыть.
еще анекдот!