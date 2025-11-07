А также мужчину могут лишить свободы.

В Гороховце очередной автолюбитель из Нижегородской области рискует остаться без своего «LEXUS RX350» и свободы за повторную езду в нетрезвом виде. ПодробностиПо данным следствия, мужчина, которого в июне 2025 года уже лишили прав на полтора года и оштрафовали за пьяное вождение, не сделал для себя никаких выводов.В сентябре его вновь остановили сотрудники ГИБДД в районе поселка Чулково — опять за рулем в нетрезвом состоянии. Водитель отказался от медосвидетельствования.Сейчас его дело передано в Гороховецкий районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, конфискация автомобиля (на который уже наложен арест) и, конечно, лишение прав. Вину свою он признал.