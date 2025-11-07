Во Владимире с 1 по 5 ноября проходил международный фестиваль «Сотворчество». Столицу 33 региона посетили более 300 гостей из разных регионов России , от Санкт-Петербурга до Камчатки, а также

Во Владимире с 1 по 5 ноября проходил международный фестиваль «Сотворчество». Столицу 33 региона посетили более 300 гостей из разных регионов России , от Санкт-Петербурга до Камчатки, а также иностранные гости из Армении и Белоруссии. Экспертами стали мастера искусства из Москвы, Японии и Сербии. Фестиваль стал площадкой сразу для двух проектов — осенней этномастерской «Дружба