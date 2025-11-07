Валерий Медведев, начальник УМВД по Владимирской области, освобожден от должности. Причины отставки официально не сообщаются, однако, по некоторым данным, к его работе возникали вопросы,

Валерий Медведев, начальник УМВД по Владимирской области, освобожден от должности. Причины отставки официально не сообщаются, однако, по некоторым данным, к его работе возникали вопросы, особенно касательно ситуации в Суздале и Муроме. Об этом сообщил журналист ГТРК Эдуард Петров. На данный момент на официальном сайте управления в разделе “Руководство” информация об Медведеве удалена, а врио начальника