За полгода он наворовал на 83 000 рублей.

В Муроме Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в 16 кражах и мелких хищениях. По данным ГУ МВД России по региону, с мая по август текущего года мужчина регулярно обворовывал сетевые магазины города.С витрин пропадали алкоголь, продукты, парфюмерия и одежда. Обвиняемый, дождавшись удобного момента, просто выбегал из торгового зала, не оплатив товар.Похищенное мужчина использовал для личных нужд или продавал незнакомцам по сниженной цене. Общая сумма ущерба составила более 83 000 рублей. Фигурант, который уже имел судимость за аналогичные преступления, был задержан после многочисленных заявлений от магазинов. Свою вину он признал. Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.