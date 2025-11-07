До 1 февраля 2026 года здесь появятся современные фонари.

В парке 950-летия Суздаля Владимирской области планируется масштабное обновление освещения. До 1 февраля 2026 года здесь появятся современные фонари, которые сделают территорию парка более светлой, комфортной и безопасной. Информация опубликована наСейчас местные власти активно ищут подрядчика для выполнения этих работ. Проект оценивается в 15,6 миллиона рублей, и победитель будет определен на аукционе.Прием заявок продлится до 14 ноября.