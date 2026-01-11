Управление социальной защиты отказало женщине в выплате, ссылаясь на отсутствие у нее регистрации во Владимирской области.

Во Владимире местная жительница, воспитывающая троих детей, долго не могла получить положенные ей средства регионального материнского капитала. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Управление социальной защиты отказало женщине в выплате, ссылаясь на отсутствие у нее регистрации во Владимирской области.Однако, как выяснилось, постоянное проживание в регионе, а не прописка, является ключевым условием для получения этой меры поддержки. Прокуратура города Владимира провела проверку и установила, что семья фактически проживает во Владимире с 2022 года. Многодетной матери были выплачены причитающиеся денежные средства.