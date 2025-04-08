Мастера из Владимирской области завоевали два Гран-при и другие призы на Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца», сообщили в правительстве области. Лучшими

Мастера из Владимирской области завоевали два Гран-при и другие призы на Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца», сообщили в правительстве области. Лучшими сувенирами стали конфеты «Шашки Мономаха», которые производит ИП Мараева Татьяна Владимировна, г. Киржач, а также «Коробейник» – автор Григорий Мишин, с. Парковый, Юрьев-Польский район. Кроме того, в своих номинациях первые места заняли конфеты