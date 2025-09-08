На Всероссийском детском турслёте «Больше, чем путешествие» стартовали походы команд из пяти регионов России. В их числе Омская, Вологодская область, Санкт-Петербург, Крым и Кузбасс.

На Всероссийском детском турслёте «Больше, чем путешествие» стартовали походы команд из пяти регионов России. В их числе Омская, Вологодская область, Санкт-Петербург, Крым и Кузбасс. Участники слёта исследуют Владимирскую область по двум маршрутам. Об этом рассказали в облправительстве. Первый путь пролегает через живописные леса и поля от Собинки до Судогды, с посещением старинных церквей и мест,