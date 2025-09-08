Среди участников — представители Омска, Вологды, Петербурга, Крыма и Кузбасса.

На Всероссийском детско-юношеском туристическом слёте «Больше, чем путешествие» стартовали первые походы команд туристических клубов из разных уголков России. Среди участников — представители Омска, Вологды, Петербурга, Крыма и Кузбасса.В течение семи дней команды пройдут более сотни километров по просторам Владимирской области, впитывая ее уникальную природу и культурное наследие. Туристы насладятся живописными ландшафтами, остановятся возле древних храмов и окунутся в историю знаменитых мест, таких как деревня Бахтино с её старинной часовней начала XX века и величественный Дюкинский карьер.Поддерживая инициативу правительства Владимирской области, губернатор Александр Авдеев подчеркнул важность мероприятий, направленных на воспитание молодежи, развитие чувства гордости за Родину и формирование патриотизма. Эти походы позволят участникам укрепить физическую выносливость, развить лидерские качества и обрести друзей на всю жизнь.«Владимирская земля щедро поделится с гостями своими секретами и вековой мудростью. Это удивительное место, хранящее тайны стоянки древнего человека, родина былинного богатыря Ильи Муромца и святых — покровителей семьи Петра и Февронии. Здесь зарождались основы будущего Российского государства», — отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.