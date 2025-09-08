Парень попросил машину «до вечера», а сам уехал в столицу и выставил объявление о продаже в интернете.

В Вязниках Владимирской области будут судить 20-летнего местного жителя, который обманом забрал у приятеля «Мазду 3» и попытался продать ее в Москве.Как сообщает прокуратура, парень попросил машину «до вечера», а сам уехал в столицу и выставил объявление о продаже в интернете. Хозяин авто увидел объявление и обратился в полицию.Стражи порядка, притворившись покупателями, задержали злоумышленника. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество. Дело передано в Вязниковский городской суд.