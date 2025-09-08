В некоторых домах в Октябрьском и Фрунзенском районах на три дня отключили горячую воду. Ее не будет до 24.00 10 сентября. Отключение произошло сегодня в 4.00. Энергетики сообщают, что все эти дни

В некоторых домах в Октябрьском и Фрунзенском районах на три дня отключили горячую воду. Ее не будет до 24.00 10 сентября. Отключение произошло сегодня в 4.00. Энергетики сообщают, что все эти дни они будут проводить работы по техническому перевооружению тепловых сетей в районе улицы 1-я Пионерская. Узнать о причине отключений и подать обращение можно на