Стоит ГАИшник на галимом сельском перекрестке и тормозит с утра до вечера ЗАЗы, Москвичи, ГАЗы... Доходы мизерные, злой как собака. Тут ""летит"" джип, мент на радостях тормозит его, машина останавливается, стекла тонированные, опускается стекло на 5см.и от туда 100 баксов!!! и поехал дальше. Мент обалдевший, растерялся.
На следующий день в то же время опять тот же джип останавливается высовывают 100баксов и опять уезжет без слов. И так каждый день. ГАИшник привык, уже никого не тормозит, выходит каждый день, ждет джип, получает 100баксов и домой...
Один раз пришел, ждал ждал, а машины нет. На следующий день тоже нет, уже стал нервничать, переживать, опять начал всех подряд тормозить...
Через две недели смотрит ""любимый"" джип едет, он несется тормо
