Глава Петушинского района Владимирской области Александр Курбатов ответил на критику Владимирской епархии по поводу «арт-тропы» им. Венедикта Ерофеева.Ранее епархия была недовольна прославлением автора поэмы «Москва-Петушки», известной своим неоднозначным содержанием. В городе планируют создать туристический маршрут «По местам Венедикта Ерофеева»Курбатов на это ответил, что главная цель проекта – комфорт жителей, а оценка творчества не дело администрации. Задача власти создавать инфраструктуру для всех. Администрация Петушков не намерена отказываться от выбранного курса, несмотря на недовольство церкви.