Регионы оценили по уровню зарплат, социально-экономическому развитию и безработице.

Владимирская область поднялась на 36-е место в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда. Эксперты РИА Новости оценили регионы по уровню зарплат, социально-экономическому развитию и безработице.Рейтинговый балл Владимирской области составил 73,42, что на 4,1 балла выше, чем в прошлом году. Лидером рейтинга стала Москва с 98,04 балла, а замыкает список Ингушетия (6,73 балла).Напомним, ранее мы писали, что