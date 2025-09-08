Заместитель прокурора города направил в суд уголовное дело в отношении 68-летней жительницы Владимира. Женщину, работавшую в пункте выдачи популярного интернет-магазина, обвиняют в краже

Заместитель прокурора города направил в суд уголовное дело в отношении 68-летней жительницы Владимира. Женщину, работавшую в пункте выдачи популярного интернет-магазина, обвиняют в краже товаров на сумму свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре области. По версии следствия, работница использовала служебное положение и личные кабинеты родственников для заказа товаров. Получая посылки, она подменяла оригинальные