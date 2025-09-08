Депутат ежегодно отчитывался о доходах, но анализ его банковских счетов показал серьезные расхождения.

Во Владимирской области разгорается скандал вокруг депутата из города Струнино. Прокуратура требует через суд взыскать с него в пользу государства 5,3 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, депутат ежегодно отчитывался о доходах, но анализ его банковских счетов показал серьезные расхождения. В 2023 году на его счет поступила сумма, значительно превышающая его официальный доход за последние три года.Чтобы обеспечить возможность взыскания средств в случае положительного решения суда, прокурор добился ареста имущества депутата, включая недвижимость, автомобиль и банковские счета. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Разбирательство по делу продолжается.