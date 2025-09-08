Прокуратура обратилась в суд с иском о восстановлении леса.

Согласно материалам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, компания «ТСК-133» в 2021 году арендовала лесной участок во Владимирском лесничестве для строительных нужд. В процессе подготовки территории к строительству была произведена вырубка зеленых насаждений на площади 1,12 гектара.Согласно российскому законодательству, после уничтожения деревьев должна проводиться посадка новых растений. Однако фирма проигнорировала требование закона.Прокуратура обратилась в суд с иском о восстановлении леса. Суд поддержал позицию надзорного органа и обязал арендатора участка посадить новые деревья взамен утраченных. Процесс восстановления леса контролируется природоохранной прокуратурой.