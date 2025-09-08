Исторический матч, посвященный 80-летию Победы, состоялся 6 сентября на стадионе «Лыбедь». Именно здесь 4 сентября 1945 года прошёл один из первых футбольных турниров в стране. На поле

