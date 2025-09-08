Папа с сыном зашли в аптеку. Малыш остановился возле полки с презервативами
и удивленно рассматривает их.
Малыш (М):
- Папа, а что это такое?
Папа (П):
- Сынок, это презервативы, их используют для безопасного секса. Малыш
берет с полки упаковку с 3 презервативами и спрашивает:
- Папа, а почему тут 3 такие штучки?
П: - Сынок, эта упаковка для свободных людей - на пятницу, субботу
и воскресенье.
М (беря в руки упаковку с 6 презервативами): а эти 6 для кого?
П: - Эти, сынок, для влюбленных - 2 на пятницу, 2 на субботу и 2 на
воскресенье.
М (найдя упаковку с 12 презервативами):
- А эти тогда кому?
П: - А это для супружеской пары - 1 на январь, 1 на февраль, 1 на март...
