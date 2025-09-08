В Собинском муниципальном округе ремонтируют автодорогу Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево. Работы ведутся на 1,3-километровом участке у деревни Федурново. Об этом сообщили в

В Собинском муниципальном округе ремонтируют автодорогу Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево. Работы ведутся на 1,3-километровом участке у деревни Федурново. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Подрядчики уже уложили выравнивающий слой, сейчас укрепляют обочины щебнем и в скором времени приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для