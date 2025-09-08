Сразу 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будут перенесены на новые участки автомобильных дорог Владимирской области в период с 8 по 14 сентября. Соответствующее

Сразу 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будут перенесены на новые участки автомобильных дорог Владимирской области в период с 8 по 14 сентября. Соответствующее решение приняло ГКУ «Владупрдор». Перечень новых мест размещения камер: М-7 «Волга», 103 км М-7 «Волга», 116 км М-7 «Волга», 312 км Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7 «Волга»), 4 км