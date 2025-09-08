Для школ, колледжей и университетов Владимирской области создана новая цифровая платформа госзакупок. Она позволит ускорить и упростить процесс приобретения необходимой продукции. Об этом

Для школ, колледжей и университетов Владимирской области создана новая цифровая платформа госзакупок. Она позволит ускорить и упростить процесс приобретения необходимой продукции. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Платформа создана объединенной компанией Wildberries & Russ (РВБ) совместно с группой компаний «Просвещение». Ее главные преимущества: отсутствие посредников, быстрые сроки исполнения заказа (3 дня), работа с отечественной