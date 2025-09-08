Настоящий мужчина…III.
- искренне считает слова «гаишник» и «козел» скрытыми синонимами;
- имеет жену и любовницу, но засыпает на клавиатуре;
- умеет глазами смотреть, любить и даже есть;
- отдает себе отчет в том, что количество пива, в отличие от размеров Вселенной, величина конечная по определению;
- умеет стирать, шить, готовить, пылесосить, мыть посуду и даже выносить мусор, но из природной скромности не спешит демонстрировать первой встречной все свои таланты;
- не ищет повод, чтобы подарить женщине цветы, потому что считает сам факт их дарения явным поводом для дальнейших интимных событий;
- всегда имеет в холодильнике лед для коктейлей. Иногда только его;
- при посещении ресторана непременно оставляет официанту на чай с сахаром;
-
