Молодой житель Собинского района стал фигурантом уголовного дела за хулиганство.

Молодой житель Собинского района стал фигурантом уголовного дела за хулиганство в кафе Владимира.Ночью 31 августа парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с посетителями заведения и решил разобраться с обидчиками — разрядил в компанию перцовый пистолет. Попал в девушку, после чего быстро скрылся.Однако полицейские вычислили дебошира буквально за считаные часы. Молодой человек признался в содеянном, хотя внятно пояснить причину своего поведения не смог. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.