В Гусь-Хрустальном приводят в порядок вокзальную площадь. Ремонт прилегающий дорог и тротуаров пройдет в два этапа. Об этом сообщили в облправительстве. Первый этап запланирован на текущий год, а второй – на 2026 год. На эти цели из областного бюджета выделено 51,6 миллиона рублей. Работы ведутся в рамках соглашения Правительства Владимирской области и ООО “Российские железные