Одна из ключевых российских деловых площадок, где встречаются финансисты, власть и инвесторы, теперь охватывает ведущие российские регионы: впервые форум пройдет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Завершится Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке в декабре.«Успешность инвестора зависит от его адаптивности: способности анализировать конкурентную рыночную среду, выбирать эффективные инструменты и гибко реагировать на изменения. Минувшие 16 лет Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» оставался одним из главных событий инвестиционного рынка страны – с нами выросло целое поколение инвесторов, сформировавших сильный внутренний рынок инвестиций. И сегодня Россия зовет в регионы – этой осенью мы проводим форумы в ведущих деловых центрах страны, где частные инвесторы вместе с экспертами банка и крупнейшими российскими компаниями обсудят наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом», — сказал Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес банка.Первый Инвестиционный форум банка «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» пройдет 24 сентября на площадке Loft Hall. Далее площадками форума станут Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября).Форумы будут сосредоточены на практических решениях для формирования инвестиционных стратегий в условиях трансформации российского финансового рынка.Ключевые сессии программы:1. «Настрой на победу — ориентир на лидеров» — открытые разговоры с представителями ведущих российских эмитентов.2. «Продуманные решения — выбор чемпионов» — презентация инвестиционной стратегии на IV квартал.3. «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее» — стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний.4. «Инвестиционный интенсив: Как выбрать траекторию, чтобы не упустить момент и не потерять перспективу» — практические рекомендации по основным классам активов: акции, облигации, инструменты коллективных инвестиций и криптоактивы.5. «Будь в игре — задавай вопросы и получай знания» — открытый диалог с эмитентами.6. «Успех на длинной дистанции: структурирование личных и корпоративных финансов»7. «Спринт или марафон» — мастер-класс по альтернативным инвестициям от экспертов private equity и недвижимости.Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов с участием казначеев крупнейших компаний из сферы ритейла, промышленности и IT.Участие в форуме предусмотрено только для клиентов банка по приглашению, за информацией обращайтесь к вашим персональным менеджерам.Программу мероприятия можно найти на официальном сайте.18+