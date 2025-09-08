Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл очередной приём граждан, в ходе которого жители Владимирской области поделились наболевшим.
Как отметил парламентарий на своей в соцсети, ряд вопросов касался СВО и социальных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Подобные обращения всегда рассматриваются в первую очередь и с особым вниманием.
«Получил слова благодарности от директора ЗиДа Андрея Казазаева за оказание помощи двум работникам предприятия в получении положенных, но задержанных по срокам, денежных выплат по линии СВО», — рассказал Игорь Игошин.
К депутату приходили и с другими проблемами. Так, жители Коврова посетовали на отсутствие ливневой канализации. Во время сильных дождей дороги заливает, и к домам становится невозможно пройти. Сегодня специалисты горадминистрации прорабатывают концепцию устройства ливнёвки. В частности, оценивается возможность приёма сточных вод через улицу Грибоедова до микрорайона «Славный».
А вязниковцы пожаловались на отсутствие наружного освещения на улице Чкалова. После обращения депутата глава райадминистрации пообещал решить данную проблему.
Кроме того, парламентарий проработает с Росавтодором и Министерством транспорта РФ вопрос строительства дорожной развязки в Вязниках.
«Приёмы граждан для меня важная и ответственная работа. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы решить проблемы своих избирателей. Все вопросы, заданные мне на приеме, взял в работу и на контроль», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.