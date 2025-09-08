Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл очередной приём граждан, в ходе которого жители Владимирской области поделились наболевшим.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл очередной приём граждан, в ходе которого жители Владимирской области поделились наболевшим.Как отметил парламентарий на своей в соцсети, ряд вопросов касался СВО и социальных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Подобные обращения всегда рассматриваются в первую очередь и с особым вниманием.«Получил слова благодарности от директора ЗиДа Андрея Казазаева за оказание помощи двум работникам предприятия в получении положенных, но задержанных по срокам, денежных выплат по линии СВО», — рассказал Игорь Игошин.К депутату приходили и с другими проблемами. Так, жители Коврова посетовали на отсутствие ливневой канализации. Во время сильных дождей дороги заливает, и к домам становится невозможно пройти. Сегодня специалисты горадминистрации прорабатывают концепцию устройства ливнёвки. В частности, оценивается возможность приёма сточных вод через улицу Грибоедова до микрорайона «Славный».А вязниковцы пожаловались на отсутствие наружного освещения на улице Чкалова. После обращения депутата глава райадминистрации пообещал решить данную проблему.Кроме того, парламентарий проработает с Росавтодором и Министерством транспорта РФ вопрос строительства дорожной развязки в Вязниках.«Приёмы граждан для меня важная и ответственная работа. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы решить проблемы своих избирателей. Все вопросы, заданные мне на приеме, взял в работу и на контроль», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.