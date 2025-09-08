Александровский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество депутата Совета города Струнино. Меры приняты в рамках иска о взыскании в доход государства

Александровский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество депутата Совета города Струнино. Меры приняты в рамках иска о взыскании в доход государства более 5,3 млн рублей, происхождение которых народный избранник объяснить не смог. Как установила прокуратура, в 2023 году на банковские счета депутата поступила крупная сумма денег, значительно превышающая его официальные доходы