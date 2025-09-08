Трагедия произошла в городе Струнино Владимирской области.

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело, в котором родная сестра обвиняется в убийстве брата. Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июня 2025 года в городе Струнино Владимирской области. Подробнее об этой истории в материале vlad.aif.ru.Приступ яростиКак установило следствие, 51-летняя жительница Струнино пришла в квартиру, доставшуюся им вместе с братом от родителей. В этой квартире проживал ее младший брат, который уже несколько дней подряд злоупотреблял спиртным. Женщина в очередной раз обнаружила в доме компанию — брата и двух его гостей.На ее требования «прекратить застолье и разойтись» мужчина не отреагировал, чем вызвал у сестры приступ ярости. В один миг бытовая ссора переросла в кровавую расправу. Обвиняемая схватила кухонные ножи и, не контролируя себя, нанесла брату не менее 25 ударов в шею, живот и левую руку.Получив смертельные ранения, мужчина скончался через непродолжительное время, не дождавшись приезда скорой помощи.В это время гости, ставшие невольными свидетелями ужасного преступления, не стали вмешиваться в семейный конфликт и сбежали из квартиры, оставив умирающего мужчину наедине с сестрой.«Не хотела убивать»Следственный отдел по городу Александрову завершил расследование уголовного дела.«В ходе проведенного расследования были допрошены все участники события, проведен комплекс судебных экспертиз и иные следственные действия», — пресс-служба Следственного комитета.По результатам расследования, следователи собрали необходимые доказательства, и дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.Сама обвиняемая признала свою вину лишь частично, заявив, что «не хотела убивать человека». Теперь Александровскому городскому суду предстоит вынести вердикт и определить меру наказания за это чудовищное преступление.