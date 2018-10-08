Уголовные дела возбуждены в отношении жителей Собинского и Муромского районов.

В конце сентября текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Собинскому по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков был задержан 19-летний житель города Лакинска. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свертки с содержимым в виде мелких кристаллов прозрачного цвета. Экспертным заключением подтверждено, что изъятым веществом является синтетический наркотик, массой 1,49 грамма.При аналогичных обстоятельствах были задержаны двое жителей города Мурома.У 32-летнего мужчины оперативные сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский» изъяли бумажный сверток с марихуаной, массой 8,6 грамма, а у 38-летнего муромлянина в кармане куртки обнаружен и изъят героин, массой 3,66 грамма, что подтверждено проведенной впоследствии экспертизой.В настоящее время в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).