В непогоду обошлось без серьезных происшествий.

В праздничные дни во Владимирской области обошлось без серьёзных происшествий. Несмотря на ледяной дождь и мокрый снег, экстренное предупреждение не привело к авариям на дорогах. Ограничения движения не вводились.Оперативные службы зарегистрировали пять случаев возгорания. Два из них случились в жилых домах, но жертв и пострадавших удалось избежать. Электричество подавалось без перебоев, и проблем с подачей не возникло. На территории области не было найдено опасных предметов или находок.Гражданам советуют оставаться внимательными. В случае возникновения опасной ситуации нужно сразу звонить в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.