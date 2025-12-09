Он родился в Молдове, но большую часть жизни провёл в Камешковском районе.

В Камешково Владимирской области простились со старшим сержантом Денисом Анатольевичем Брынзой, участником специальной военной операции. Ему было 42 года. Об этом рассказалиОн родился в Молдове, но большую часть жизни провёл в Камешковском районе, где учился и работал после службы в пограничных войсках. В октябре 2023 года Денис Анатольевич заключил контракт с Министерством обороны и погиб при исполнении боевой задачи.Администрация района и Совет народных депутатов выразили соболезнования его родным и близким.