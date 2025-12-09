Во Владимирской области депутата с подельниками обвиняют в похищениях, пытках и грабеже.

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела, которое больше похоже на сценарий криминального триллера. Его главный фигурант — народный избранник, а методы «ведения бизнеса» шокируют своей жестокостью и цинизмом. Теперь депутату Николаю Малышеву и семи его подельникам предстоит ответить за рабский труд, похищения и грабеж. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Карцер и избиения на мойкеКак в следственном комитете, все началось в 2022 году. Малышев, по версии следствия, создал организованную группу. Их «персоналом» стали трое мужчин, удерживаемых на принадлежавшей депутату автомойке в Лакинске. Одного из них, согласно материалам дела, похитили — привезли на мойку, надели наручники и заперли в изолированном помещении без удобств, которое следователи называют карцером.«Порождая у него чувство страха и собственной беспомощности, подавляя волю к сопротивлению», — так в прокуратуре действия обвиняемых.Людей заставляли работать сутками за гроши или вообще без оплаты. В качестве «дисциплинарных взысканий» применяли избиения, а для «охлаждения пыла» — мойку высокого давления «Karcher», обливая людей ледяной водой.Самый циничный эпизод: обман участника СВОНо особая глава в этом деле — ограбление военнослужащего. Один из пострадавших, вырвавшись с рабской мойки, отправился служить. Узнав, что на его карту поступают солидные выплаты, депутат и его группа пошли на хитрость. Они уговорили бойца перевыпустить банковскую карту и отдать ее им «на хранение». В результате со счета участника СВО было похищено более 3,7 миллионов рублей. Для отвода глаз даже оформили фиктивный брак с одной из соучастниц.Террор ради бизнесаАвтомойка была не единственным «предприятием» группы. Они занимались откровенным террором в Лакинске: жгли шиномонтажи и павильоны конкурентов, угоняли автомобили. Поводом для поджога машины одного из жителей, как указано в материалах прокуратуры, стал его отказ предоставить депутату служебную информацию о конкурентах на выборах.При обысках в схроне у деревни Теплиново силовики нашли целый арсенал: огнестрельное оружие, патроны.«Общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 млн рублей. По ходатайствам следователя СК наложен арест на автомобили Малышева — «Мерседес», «УАЗ» и автобус «ПАЗ» общей стоимостью более 5 млн рублей», — рассказали в СК по Владимирской области.Дело передано в судВ октябре прошлого года все преступники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Расследование было масштабным: десятки экспертиз, очных ставок. Четверо фигурантов пошли на сделку со следствием. Теперь, как сообщают в СК, собрана «достаточная доказательная база», и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Собинский городской суд.