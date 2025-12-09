В суде бывший градоначальник сообщил о своем желании уйти на СВО.

Во Владимире продолжается суд над бывшим мэром Дмитрием Наумовым, обвиняемым в сговоре с «кладбищенской мафией» и получении взятки в 1,1 млн рублей.Сегодня, 9 декабря, Октябрьский районный суд Владимира продлил на полгода арест бывшему главе города.Кроме того, как стало известно vlad.aif.ru, Наумов подтвердил свое желание отправиться в зону СВО, о чем он уже уведомил руководство СИЗО и сдал необходимые анализы.Пока, по решению суда, Наумов останется под арестом до 13 мая следующего года.