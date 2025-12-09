По жизненным показаниям ему постоянно требовалось специализированное лечебное питание.

Во Владимире наконец-то разрешилась непростая ситуация с 15-летним ребенком-инвалидом, страдающим тяжелым редким заболеванием. Подробности . По жизненным показаниям ему постоянно требовалось специализированное лечебное питание, без которого его состояние стремительно ухудшалось. Долгое время семья была вынуждена самостоятельно покупать дорогостоящие смеси, что стало серьезной финансовой нагрузкой.После обращения матери ребенка, прокуратура города Владимира провела проверку и выявила нарушение законодательства. Прокурор обратился в суд с иском к региональному министерству здравоохранения, требуя обеспечить ребенка необходимым питанием, компенсировать родителям уже потраченные средства и возместить моральный вред.Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Благодаря этому, ребенок уже получил запас лечебного питания на шесть месяцев вперед.