В минувшие выходные полиция Владимира провела масштабный оперативно-профилактический рейд «Ночной город» для обеспечения порядка и безопасности. В ходе мероприятия были выявлены десятки нарушений и задержан подозреваемый в серии краж. Об этом сообщили в региональном УМВД. Целью акции, прошедшей при участии различных полицейских служб, представителей администрации и общественности, было предотвращение уличных правонарушений и обеспечение дорожной безопасности.