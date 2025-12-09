Водитель оказался зажат между элементами машины.

Сегодня, 9 декабря, около 10:13 утра, на 171-м километре федеральной трассы М-7 в Собинском районе произошло серьёзное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с фурой.По информации , в результате аварии пострадала семья из трёх человек, находившаяся в легковом автомобиле. Водитель оказался зажат между элементами машины. Прибывшие на место спасатели МЧС России и владимирского поисково-спасательного отряда оперативно деблокировали мужчину и передали его медикам. Все пострадавшие были госпитализированы. Водитель фуры в аварии не пострадал.Всего в ликвидации последствий ДТП участвовало 17 человек и 6 единиц техники, из них 6 спасателей МЧС России и 2 единицы техники ведомства.