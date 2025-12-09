Ключи от школьных автобусов учебным заведениям региона вручат 10 декабря. 22 машины отечественного производства приобретены за счёт федерального бюджета. Их получат образовательные

Ключи от школьных автобусов учебным заведениям региона вручат 10 декабря. 22 машины отечественного производства приобретены за счёт федерального бюджета. Их получат образовательные организации из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Вязниковского и Ковровского районов, Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского округов. Систематическое обновление парка школьных автобусов – важный шаг в модернизации системы образования региона. В 2025/2026 учебном году