Машины привезут 10 декабря.

Во Владимирской области идет масштабное обновлению школьного автопарка: 10 декабря регион получит 22 новых школьных автобуса российского производства. Об этом рассказали . Эти машины, приобретенные на федеральные средства, пополнят автопарки образовательных учреждений Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, а также Вязниковского, Ковровского, Александровского, Камешковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов.Обновление школьных автобусов — это часть стратегии модернизации региональной системы образования. В настоящее время во Владимирской области более 10 тысяч учеников ежедневно бесплатно доставляются в 188 школ и обратно на 329 автобусах, курсирующих по 550 маршрутам. Все транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС и тахографами для контроля безопасности. Интенсивная эксплуатация требует регулярного обновления парка.В 2025/2026 учебном году планируется охватить бесплатной перевозкой уже более 11,5 тысяч учеников, доставляя их в 193 общеобразовательные организации. Для этого регулярно выделяются средства из федерального и областного бюджетов, что позволяет не только заменять изношенный транспорт, но и открывать новые маршруты. Ранее в этом году уже было закуплено 5 автобусов для Коврова, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского и Юрьев-Польского районов за счет областного и местного бюджетов.